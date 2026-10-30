YouTube Ads para Iniciantes: Anúncios em Vídeo sem Produtora

Muita gente nem cogita anunciar no YouTube porque imagina que precisa de câmera cara, estúdio e equipe de edição. Não precisa. Um celular, uma janela com boa luz e um roteiro bem pensado já resolvem o primeiro anúncio.

O YouTube é o lugar onde as pessoas vão para aprender, comparar e decidir. Quem pesquisa “como fazer” alguma coisa está com a cabeça aberta para ouvir alguém que explica bem. Se o seu negócio consegue ensinar algo em poucos segundos, você tem material para anunciar lá.

Onde fica o YouTube Ads

Não existe um painel separado. Os anúncios do YouTube são criados dentro do Google Ads, numa campanha de vídeo. Antes de começar, você precisa de duas coisas:

Um canal no YouTube onde o vídeo vai ficar hospedado. Ele pode ser publicado como “não listado”, assim não aparece no seu canal, mas pode ser usado no anúncio.

A conta do Google Ads vinculada a esse canal, o que se faz nas configurações de contas vinculadas.

O Google muda nomes de menus e tipos de campanha com frequência, então não se assuste se a tela estiver um pouco diferente do que você viu em algum tutorial.

Os formatos que importam para quem está começando

Existem vários formatos, mas três já cobrem quase tudo no início:

In-stream pulável: o anúncio que roda antes ou durante outro vídeo e pode ser pulado depois de alguns segundos. É o mais conhecido.

o anúncio que roda antes ou durante outro vídeo e pode ser pulado depois de alguns segundos. É o mais conhecido. Shorts: vídeos verticais curtos, no mesmo estilo do Reels e do TikTok. Se você já grava para o Instagram, pode reaproveitar.

vídeos verticais curtos, no mesmo estilo do Reels e do TikTok. Se você já grava para o Instagram, pode reaproveitar. In-feed: aparece nos resultados de busca e nas sugestões do YouTube, como um vídeo recomendado. A pessoa clica porque quer assistir.

No in-stream pulável, os primeiros segundos precisam segurar a pessoa antes do botão de pular aparecer.

Como gravar sem produtora

O que mais pesa num anúncio de vídeo é a clareza da mensagem, não a qualidade da imagem. Algumas regras que uso:

Grave de frente para uma janela, com a luz batendo no rosto. Use um microfone de lapela barato. Áudio ruim derruba o anúncio mais rápido que imagem simples. Comece pelo problema da pessoa, não pelo nome da empresa. Mostre o produto ou o resultado na tela, se der. Termine dizendo exatamente o que ela deve fazer: clicar, chamar no WhatsApp, visitar a página.

Grave a versão horizontal para o in-stream e uma vertical para Shorts.

A IA escreve o roteiro com você

O roteiro é onde a IA mais ajuda. Você entra com o conhecimento do seu negócio e ela organiza a fala em blocos curtos. Um prompt que funciona bem:

Você é roteirista de anúncios para o YouTube. Escreva 3 roteiros de 30 segundos para [produto/serviço], voltado para [público]. A dor principal é [dor]. Cada roteiro deve ter: gancho nos 5 primeiros segundos, explicação simples em 2 ou 3 frases, prova concreta do que o produto faz e chamada final para [ação]. Linguagem falada, frases curtas, sem exageros.

Leia em voz alta antes de gravar. Se você tropeçar numa frase, troque por uma palavra que você usaria de verdade. Depois, peça à IA três ganchos alternativos e grave só os primeiros segundos de cada um. Assim você tem variações para testar sem regravar o vídeo inteiro.

Montando a primeira campanha

Com o vídeo no YouTube, o caminho geral é este:

No Google Ads, crie uma campanha e escolha o objetivo que tem a ver com o que você quer (vendas, leads, tráfego para o site ou alcance). Escolha o tipo de campanha de vídeo e cole o link do seu vídeo. Defina um orçamento diário que você aguenta gastar enquanto aprende, sem pressão de resultado na primeira semana. Na segmentação, comece por localização e idade. Depois, use interesses ou palavras-chave ligadas ao tema do seu negócio. Coloque o link de destino e um texto de chamada curto.

Se o seu objetivo é venda ou lead, vale configurar a conversão no Google Ads antes. Sem isso, a plataforma não sabe o que é resultado para você e otimiza no escuro.

O que olhar nos primeiros dias

Não julgue o anúncio no primeiro dia. Deixe rodar alguns dias e observe a taxa de visualização (quantos assistiram em vez de pular), os cliques e, principalmente, as conversões. Se muita gente pula logo no começo, o problema está no gancho. Se assistem e não clicam, revise a oferta ou a chamada final.

Conclusão

YouTube Ads não é coisa só de marca grande. Com um roteiro claro, um celular e um teste pequeno, você descobre se o seu público responde a vídeo lá. Comece com um vídeo, aprenda com os números e só depois pense em produzir mais.

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