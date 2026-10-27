Google Ads de Pesquisa: Montando Sua Primeira Campanha

Na rede de pesquisa, você não interrompe ninguém. A pessoa digita no Google o que precisa e o seu anúncio aparece ali, no meio da busca. Por isso ela costuma ser a porta de entrada mais lógica para quem vende algo que as pessoas já procuram.

O desafio é outro. O Google tenta te empurrar configurações automáticas desde a primeira tela, e muita gente aceita tudo e gasta o orçamento com buscas que não têm nada a ver com o negócio.

Abaixo está o caminho que eu sigo para montar uma primeira campanha de pesquisa simples, controlada e fácil de ajustar.

Antes de abrir o Google Ads

Responda três perguntas no papel:

O que a pessoa digita quando precisa do que você vende?

Para onde ela vai depois do clique: site, página de vendas ou WhatsApp?

Qual ação conta como resultado: mensagem, formulário ou compra?

Se você ainda não tem uma página para receber o clique, resolva isso primeiro. Anúncio bom levando para uma página confusa só acelera o prejuízo.

Escolhendo as primeiras palavras-chave

Comece pequeno. Um grupo de anúncios com 10 a 20 palavras-chave do mesmo assunto é bem mais fácil de entender do que cem palavras espalhadas.

Prefira termos com intenção clara. “Dentista em Campinas” diz muito mais do que “dente”. “Curso de tráfego pago para iniciantes” diz muito mais do que “marketing”.

Sobre os tipos de correspondência: a ampla deixa o Google mostrar seu anúncio em buscas que ele considera parecidas, às vezes bem distantes do que você queria. A de frase e a exata dão mais controle. Com pouco dinheiro, eu prefiro começar por elas e só abrir depois, se fizer sentido.

A IA ajuda a levantar ideias rápido:

Vendo [produto ou serviço] para [público] em [cidade ou online]. Liste 30 buscas que alguém pronto para contratar digitaria no Google. Separe em grupos por assunto e marque quais parecem de quem só está pesquisando, sem intenção de compra.

Depois confira o volume de cada ideia no Planejador de palavras-chave, que fica dentro do próprio Google Ads.

Configurando a campanha

Os nomes dos menus mudam com frequência, mas a lógica continua a mesma:

Crie uma campanha nova com o objetivo mais próximo do seu (vendas ou leads) e escolha o tipo Pesquisa. Desmarque a Rede de Display. Na primeira campanha, você quer aparecer só na busca. Defina a localização com cuidado e prefira mostrar o anúncio para quem está ou costuma estar na região, e não para quem só demonstrou interesse nela. Escolha o idioma e um orçamento diário que você aguente sustentar por algumas semanas. Na estratégia de lances, comece com algo simples: maximizar cliques com um limite de custo por clique, ou maximizar conversões se a conversão já estiver sendo medida direito.

Fique atento às recomendações que aparecem durante a criação. Algumas são úteis. Outras só aumentam o alcance de um jeito que, no começo, você não vai conseguir controlar.

Escrevendo o anúncio

O anúncio responsivo de pesquisa pede vários títulos e descrições, e o Google combina tudo sozinho. Então cada título precisa fazer sentido isolado.

Repita o termo buscado em pelo menos um título.

Diga o benefício concreto ou o diferencial real.

Inclua uma chamada para ação clara.

Não prometa o que a página não entrega.

Escreva 15 títulos de até 30 caracteres e 4 descrições de até 90 caracteres para um anúncio do Google sobre [oferta]. Público: [quem]. Diferencial real: [o quê]. Sem promessas exageradas e sem palavras em caixa alta.

Revise o que a IA entregar. Conte os caracteres e corte qualquer coisa que você não consiga cumprir.

Os primeiros dias

Com a campanha no ar, a tela mais importante é a de termos de pesquisa. Ela mostra o que as pessoas digitaram de verdade antes de clicar. É ali que você encontra buscas sem relação com o seu negócio e as adiciona como palavras-chave negativas.

Evite mexer em tudo de uma vez. Ajuste uma coisa por vez: negativar termos, pausar uma palavra que só gasta, reescrever um título fraco. Assim você sabe o que fez o resultado mudar.

E confira se a conversão está registrando. Sem isso, você sabe quanto gastou, mas não sabe o que voltou.

Conclusão

Sua primeira campanha de pesquisa não precisa ser sofisticada. Poucas palavras-chave com intenção clara, só a rede de pesquisa, um anúncio honesto e uma olhada frequente nos termos buscados já colocam você na frente de quem aceitou tudo o que o Google sugeriu.

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