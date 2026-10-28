Palavras-Chave Negativas no Google Ads: O Filtro Que Economiza Dinheiro

Quem sobe a primeira campanha de pesquisa costuma levar um susto na primeira semana. O anúncio aparece para buscas que não têm nada a ver com o que você vende, os cliques acontecem e o orçamento vai embora sem uma mensagem sequer.

Na maioria das vezes o problema não está no anúncio. Está no que você deixou de excluir. Palavra-chave negativa é a lista de termos para os quais você não quer aparecer, e ela é tão importante quanto a lista de palavras que você escolheu.

O que é uma palavra-chave negativa

Quando você coloca a palavra “curso de inglês” na campanha, o Google entende que pode mostrar o anúncio para buscas parecidas. Isso inclui coisas boas, como “curso de inglês para adultos”, e coisas que você não quer, como “curso de inglês grátis” ou “vaga de professor de inglês”.

A negativa avisa ao Google: se a busca tiver este termo, não mostre meu anúncio. Ela não custa nada, não precisa de aprovação e começa a valer na hora.

Os termos que quase todo negócio deveria negativar

Cada mercado tem os seus, mas alguns aparecem em praticamente toda conta de iniciante. Vale olhar com calma e ver quais fazem sentido para você:

grátis, gratuito, de graça , se você não oferece nada sem custo;

, se você não oferece nada sem custo; vaga, emprego, salário, currículo , que trazem quem procura trabalho, e não quem quer comprar;

, que trazem quem procura trabalho, e não quem quer comprar; como fazer, sozinho, caseiro , quando você vende o serviço pronto;

, quando você vende o serviço pronto; pdf, download, apostila , comuns em buscas de estudante;

, comuns em buscas de estudante; nomes de concorrentes , se você não quer disputar a busca de quem já escolheu outra marca;

, se você não quer disputar a busca de quem já escolheu outra marca; cidades onde você não atende, mesmo com a localização configurada.

Cuidado para não exagerar. Se você vende curso, “aula” pode ser um ótimo termo, e não algo para bloquear. Pense sempre em quem está do outro lado da busca.

Onde encontrar as negativas certas

A melhor fonte é o relatório de termos de pesquisa. Ele mostra o que as pessoas digitaram de verdade antes de clicar no seu anúncio. Os nomes e menus do Google Ads mudam com frequência, mas em geral esse relatório fica dentro da área de palavras-chave da campanha.

Abra o relatório, leia linha por linha e separe em três grupos: o que está ótimo, o que é duvidoso e o que claramente não serve. O terceiro grupo vira negativa. O primeiro pode até virar palavra-chave nova.

Nos primeiros dias, faça isso com frequência. Depois que a lista estiver madura, uma olhada por semana costuma bastar.

Correspondência também vale para as negativas

Assim como as palavras normais, as negativas têm tipos de correspondência, e eles funcionam de um jeito um pouco diferente:

Ampla: bloqueia buscas que contenham todas as palavras da negativa, em qualquer ordem. É a mais usada para termos soltos como “grátis”. Frase: bloqueia buscas que contenham aquela sequência exata de palavras. Exata: bloqueia só aquela busca específica, sem nada a mais.

Um detalhe que pega muita gente: a negativa não cobre variações automaticamente. Se você negativar “emprego”, vale incluir também “empregos”. Plural, erros de digitação e sinônimos precisam entrar na lista.

Como a IA ajuda a montar a lista

Antes mesmo de a campanha rodar, dá para pedir ajuda ao ChatGPT ou outra IA para pensar em buscas indesejadas. Ela não substitui o relatório de termos, mas acelera a primeira versão. Um prompt que funciona bem:

Tenho um negócio de [o que você vende] em [cidade] e vou anunciar no Google Ads de pesquisa com as palavras-chave [lista]. Liste termos que alguém poderia buscar junto com essas palavras, mas que indicam que a pessoa não é cliente: quem procura emprego, conteúdo gratuito, faça você mesmo, outra cidade ou outro tipo de produto. Organize por grupo e inclua plural e variações.

Revise tudo antes de colar no Google Ads. A IA às vezes sugere bloquear termos que, no seu caso, trazem cliente bom.

Lista na campanha ou lista compartilhada

Você pode adicionar negativas direto em uma campanha ou em um grupo de anúncios. Quando tiver mais de uma campanha, vale criar uma lista de negativas compartilhada e aplicar em todas. Assim, um termo ruim descoberto em uma campanha já fica bloqueado nas outras, sem retrabalho.

Conclusão

Palavra-chave negativa é manutenção, e é das mais baratas que existem. Comece com uma lista básica, leia os termos de pesquisa nos primeiros dias e vá limpando aos poucos. A campanha fica mais focada em quem quer comprar, e cada real passa a ir para a busca certa.

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