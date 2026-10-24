Remarketing para Iniciantes: Como Anunciar para Quem Já Te Conhece

Quase ninguém compra na primeira vez que vê um anúncio. A pessoa olha, se interessa, fica de pensar e some. Remarketing é voltar a aparecer para essa pessoa com um motivo para ela continuar a conversa.

Para quem está começando, costuma ser o dinheiro mais bem gasto da conta. Você não está tentando convencer um estranho. Está lembrando alguém que já demonstrou interesse.

O lado ruim: remarketing mal feito vira perseguição. O mesmo anúncio, todo dia, para a mesma pessoa. Dá para evitar isso com pouca coisa.

O que conta como “quem já te conhece”

No Meta Ads, o remarketing é feito com públicos personalizados. São listas que a própria plataforma monta a partir de quem interagiu com você. As fontes mais comuns:

Quem visitou seu site ou uma página específica (precisa do pixel instalado).

Quem interagiu com seu perfil do Instagram ou página do Facebook.

Quem assistiu a parte dos seus vídeos.

Quem mandou mensagem para você pelo WhatsApp, Direct ou Messenger.

Sua lista de clientes, enviada por você.

Os nomes e menus mudam com frequência, mas a lógica fica: você escolhe a origem, o tipo de interação e por quanto tempo aquela pessoa continua na lista.

Comece com dois públicos, não dez

É tentador criar um público para cada detalhe. Com orçamento pequeno, isso só espalha o dinheiro e nenhum conjunto aprende nada. Eu começaria assim:

Engajamento recente: quem interagiu com o Instagram ou assistiu aos seus vídeos nos últimos 30 a 60 dias. Intenção alta: quem visitou a página de vendas, chamou no WhatsApp ou começou uma compra e não terminou.

Exclua quem já comprou, a não ser que você tenha uma oferta pensada para cliente. Nada irrita mais do que ver anúncio do produto que você acabou de pagar.

Um aviso prático: se o seu perfil ainda é pequeno, esses públicos podem ficar pequenos demais para rodar bem. Nesse caso, junte as fontes num público só e aumente a janela de dias.

A mensagem muda, porque a pessoa já sabe quem você é

O erro mais comum é rodar no remarketing o mesmo anúncio de apresentação. Quem já te viu não precisa ouvir de novo o que você faz. Ela precisa de um empurrão para decidir. Alguns caminhos:

Responder a dúvida que mais trava a compra (prazo, garantia, forma de pagamento).

Mostrar o produto funcionando, de perto, sem enfeite.

Mostrar bastidores: quem atende, como é o processo, como chega.

Dar um motivo real para agir agora, como uma condição com data para acabar. Só use se for verdade.

A IA ajuda bastante aqui. Um prompt que costumo sugerir:

Vendo [produto] para [tipo de cliente]. As pessoas que visitaram minha página e não compraram costumam ter estas dúvidas: [liste]. Escreva 5 textos curtos de anúncio de remarketing, cada um respondendo uma dúvida, em tom de conversa e sem prometer resultado.

Revise tudo antes de usar. A IA não conhece seu cliente como você.

Orçamento e frequência

O público de remarketing é menor que o público frio, então costuma precisar de menos dinheiro. Uma parte pequena do orçamento total já basta para começar. O resto continua trazendo gente nova, senão a lista de remarketing seca.

Fique de olho na frequência, que mostra quantas vezes, em média, cada pessoa viu seu anúncio. Se ela sobe e os resultados caem, é sinal de cansaço. Troque o criativo ou reduza o orçamento daquele conjunto.

Conclusão

Remarketing é a parte do tráfego pago que lembra quem já levantou a mão. Monte dois públicos, exclua quem comprou, mostre algo novo em vez de repetir a apresentação e acompanhe a frequência. Feito com cuidado, ele trabalha a seu favor sem incomodar ninguém.

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