Públicos Semelhantes (Lookalike) Ainda Funcionam com a IA da Meta?

Quase todo mundo que começa no Meta Ads ouve falar de público semelhante como se fosse um truque secreto. Você pega uma lista de clientes, a Meta encontra pessoas parecidas e pronto, o anúncio vende sozinho.

Só que a plataforma mudou bastante. Hoje a IA da Meta decide boa parte da segmentação por conta própria, e muita gente fica na dúvida se ainda vale a pena montar um lookalike ou se é melhor deixar o algoritmo trabalhar.

A resposta curta: o público semelhante continua existindo e pode ajudar, mas o papel dele ficou diferente.

O que é um público semelhante

É um público que a Meta monta a partir de uma origem que você fornece. Essa origem pode ser uma lista de clientes, as pessoas que visitaram seu site, quem interagiu com seu Instagram ou quem assistiu aos seus vídeos.

A plataforma analisa o que essas pessoas têm em comum e procura outras com comportamento parecido. Você escolhe o país e o tamanho, normalmente em porcentagem: quanto menor, mais parecido com a origem; quanto maior, mais amplo.

O que mudou com a IA da Meta

Nos últimos anos a Meta passou a empurrar a segmentação automática. Nas campanhas mais recentes, o público que você define funciona cada vez mais como uma sugestão do que como uma cerca. Se o sistema achar gente com mais chance de converter fora daquele grupo, ele pode mostrar o anúncio para elas.

Isso aparece em recursos como o público Advantage+ e nas opções de expandir o público, que muitas vezes já vêm ligadas. Os nomes e os menus mudam com frequência, então vale conferir no seu Gerenciador como está a tela no momento em que você for criar a campanha.

Na prática, o lookalike deixou de ser a única forma de chegar em gente nova e qualificada. A própria IA já faz um trabalho parecido usando os dados do pixel e das conversões da sua conta.

Então ainda vale usar?

Vale, em situações específicas. Eu penso assim:

Conta nova, sem histórico: o algoritmo ainda não sabe quem compra de você. Um semelhante feito a partir de uma boa lista de clientes pode dar uma direção inicial.

o algoritmo ainda não sabe quem compra de você. Um semelhante feito a partir de uma boa lista de clientes pode dar uma direção inicial. Como sinal para a IA: em vez de travar a campanha no lookalike, você pode usá-lo como sugestão de público dentro da segmentação automática. A Meta começa por ali e expande se fizer sentido.

em vez de travar a campanha no lookalike, você pode usá-lo como sugestão de público dentro da segmentação automática. A Meta começa por ali e expande se fizer sentido. Para comparar: rodar um conjunto com público aberto e outro com semelhante ajuda a descobrir o que funciona no seu caso, sem depender de opinião.

Já numa conta com bastante conversão registrada, é comum o público aberto entregar tão bem quanto o semelhante, às vezes melhor. Não existe regra fixa. Teste.

A origem importa mais do que o tamanho

Um semelhante só é tão bom quanto a lista que deu origem a ele. Se você sobe uma lista de pessoas que só curtiram um post, a Meta vai procurar mais gente que curte posts. Se sobe a lista de quem comprou, ela procura gente parecida com comprador.

Algumas boas origens para quem está começando:

Lista de clientes que já pagaram (com e-mail e telefone, respeitando a LGPD e o consentimento). Pessoas que concluíram uma compra ou enviaram um cadastro no site, registradas pelo pixel. Quem conversou com você no WhatsApp a partir de um anúncio.

Evite origens muito pequenas ou muito genéricas. E lembre de atualizar a lista de tempos em tempos, porque cliente novo é informação nova para a plataforma.

Como a IA generativa pode ajudar

Antes de montar qualquer público, ajuda muito entender quem é o seu melhor cliente. Você pode pedir ao ChatGPT ou ao Claude para organizar o que você já sabe. Um prompt simples:

Vou te passar informações sobre os clientes que mais compraram de mim nos últimos meses: [cole aqui o que você sabe, sem dados pessoais]. Me ajude a identificar o que eles têm em comum, que problemas resolvem com meu produto e quais interesses e comportamentos eu poderia usar como sinal de público no Meta Ads.

Use a resposta como ponto de partida para escolher a origem do semelhante e para escrever anúncios que conversem com essas pessoas. Quem decide o público final, cada vez mais, é a combinação entre o seu criativo e a IA da Meta.

Conclusão

O público semelhante não morreu, mas deixou de ser o protagonista. Hoje ele funciona melhor como um empurrão inicial ou um sinal para a IA, principalmente em contas novas. O que mais pesa no resultado continua sendo uma boa origem de dados, um pixel bem configurado e criativos que deixam claro para quem é a sua oferta.

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