AIDA e PAS com IA: Fórmulas de Copy para Anúncios

Quem está começando no tráfego pago costuma travar menos na campanha e mais no texto. A tela do gerenciador pede um título, um texto principal e uma descrição, e o cursor fica piscando.

AIDA e PAS são duas fórmulas antigas de copy que resolvem esse bloqueio. Elas dão uma ordem para as ideias. Com a IA, você consegue gerar várias versões em poucos minutos, desde que entregue a fórmula e as informações certas.

O que é AIDA

AIDA é a sigla de Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Cada letra é uma etapa do texto:

Atenção: a primeira linha, que faz a pessoa parar de rolar o feed.

a primeira linha, que faz a pessoa parar de rolar o feed. Interesse: um detalhe que mostra que aquilo tem a ver com ela.

um detalhe que mostra que aquilo tem a ver com ela. Desejo: o que muda na vida dela com o seu produto ou serviço.

o que muda na vida dela com o seu produto ou serviço. Ação: o próximo passo, dito com clareza. Chamar no WhatsApp, agendar, comprar.

Ela funciona bem quando o produto já é conhecido ou a oferta é simples de entender. Uma promoção de academia, um curso com data marcada, um serviço local.

O que é PAS

PAS significa Problema, Agitação e Solução. Aqui o texto começa pela dor do cliente, e não pelo produto.

Problema: você nomeia a situação que incomoda a pessoa.

você nomeia a situação que incomoda a pessoa. Agitação: mostra o que acontece se ela continuar do mesmo jeito.

mostra o que acontece se ela continuar do mesmo jeito. Solução: apresenta a sua oferta como saída.

PAS rende mais quando o cliente sente o problema mas ainda não procura uma solução. Cuidado com a agitação: exagerar no medo deixa o anúncio pesado e pode bater nas políticas de anúncio das plataformas. Descreva a situação real, sem dramatizar.

Qual escolher no primeiro anúncio

Não precisa escolher uma só. Uma regra prática que eu uso:

Público que já te conhece (remarketing, seguidores): AIDA , direto na oferta.

, direto na oferta. Público frio, que nunca ouviu falar de você: PAS, começando pelo problema.

Na dúvida, escreva uma versão de cada e deixe os dois anúncios rodando no mesmo conjunto. O próprio resultado mostra qual linguagem o seu público prefere.

Prompt para gerar copy AIDA com IA

A IA escreve melhor quando você dá contexto. Antes de pedir o texto, junte o básico: o que você vende, para quem, qual o principal benefício e qual a ação que espera. Depois use algo assim no ChatGPT, Claude ou Gemini:

Você é um redator de anúncios para Instagram e Facebook. Escreva 3 versões de texto para um anúncio usando a fórmula AIDA. Produto: [descreva]. Público: [quem é, idade, cidade, momento de vida]. Benefício principal: [qual]. Ação desejada: chamar no WhatsApp. Regras: linguagem simples, frases curtas, no máximo 90 palavras por versão, sem promessas de resultado e sem números que eu não forneci. Marque cada etapa da AIDA entre colchetes.

Pedir para marcar as etapas ajuda você a aprender a fórmula enquanto revisa. Depois é só apagar os colchetes.

Prompt para gerar copy PAS com IA

Escreva 3 versões de texto de anúncio usando a fórmula PAS (Problema, Agitação, Solução). Produto: [descreva]. Público: [quem é]. Problema que ele vive hoje: [descreva com as palavras que o cliente usa]. Regras: tom respeitoso, sem exagero e sem apelar para medo, frases curtas, termine com convite para chamar no WhatsApp. Depois de cada versão, sugira um título de até 40 caracteres.

Um detalhe que faz diferença: escreva o problema com as palavras do seu cliente. Se ele diz “não tenho tempo de postar”, use isso. Se você colocar “baixa consistência na produção de conteúdo”, a IA vai devolver um texto com cara de relatório.

Revise antes de publicar

A IA entrega rascunho. Quem decide é você. Antes de subir o anúncio, confira:

A primeira linha faz sentido sozinha? Ela aparece antes do “ver mais”. Tem alguma promessa que você não pode cumprir? Corte. Parece você falando? Leia em voz alta e troque o que soar artificial. A ação está clara no fim do texto e combina com o botão escolhido na campanha?

Lembre que os nomes dos campos e os limites de caracteres no Gerenciador de Anúncios mudam de tempos em tempos. Escreva pensando na primeira linha e no celular, que é onde a maior parte das pessoas vai ler.

Conclusão

AIDA e PAS tiram você da página em branco e dão um roteiro para a IA seguir. Comece com uma versão de cada fórmula no seu próximo anúncio, revise com calma e deixe o público dizer qual funciona melhor para o seu negócio.

Uma fórmula de cada no próximo anúncio

Teste AIDA e PAS lado a lado, revise o texto com calma e deixe o seu público mostrar qual linguagem ele prefere.

QUER APRENDER TRÁFEGO PAGO COM IA NA PRÁTICA?

Fale com o time da Escola do Marketing Digital e descubra o melhor caminho para você começar a anunciar com estratégia e inteligência artificial.

Clique aqui e fale com a gente no WhatsApp

👉 Fale agora com nosso time e tire suas dúvidas: http://br.emd.digital/whatsapp

Salve este conteúdo e envie para alguém que quer começar no tráfego pago com estratégia e inteligência.