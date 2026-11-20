Frequência e Fadiga de Criativo: Quando Trocar o Anúncio

Todo anúncio tem prazo de validade. Ele começa bem, traz cliques e mensagens, e um dia o custo por resultado começa a subir sem que você tenha mexido em nada. Na maioria das vezes, o problema tem nome: fadiga de criativo.

A boa notícia é que dá para perceber isso cedo, antes de queimar verba. Você só precisa olhar para duas ou três métricas com calma e ter um próximo criativo pronto na gaveta.

O que é frequência

Frequência é a média de vezes que cada pessoa viu o seu anúncio num período. Se ela está em 1,5, cada pessoa alcançada viu o anúncio uma vez e meia, em média. Se está em 6, a mesma pessoa já esbarrou com ele seis vezes.

Ver um anúncio mais de uma vez não é ruim. Muita gente só clica na segunda ou terceira vez, quando já reconhece a marca. O problema começa quando a repetição deixa de lembrar e passa a cansar.

No Gerenciador de Anúncios da Meta, a frequência aparece como uma coluna que você pode adicionar ao relatório. Os nomes e a posição dos menus mudam com frequência, então se não achar de primeira, procure em “Colunas” ou “Personalizar colunas”.

Fadiga de criativo: o anúncio que cansou

Fadiga é quando o público já viu tanto aquele criativo que ele para de chamar atenção. A pessoa rola o feed, reconhece a imagem e passa direto. Para o algoritmo, isso é sinal de que o anúncio ficou menos interessante, e ele passa a cobrar mais caro para entregar.

Ela aparece mais rápido em públicos pequenos (negócio local, remarketing) e em campanhas com verba alta para o tamanho do público. Num público grande e aberto, o mesmo criativo pode durar bem mais.

Sinais de que está na hora de trocar

Nenhum número isolado decide sozinho. O que importa é a combinação e a tendência ao longo dos dias:

Frequência subindo enquanto o alcance novo fica parado.

enquanto o alcance novo fica parado. CTR caindo semana após semana, com o mesmo público.

semana após semana, com o mesmo público. CPM ou custo por resultado subindo sem você ter mudado orçamento, público ou oferta.

sem você ter mudado orçamento, público ou oferta. Comentários repetidos do tipo “de novo esse anúncio” ou gente ocultando a publicação.

Se dois ou três desses sinais aparecem juntos, a chance de ser fadiga é grande. Se só o custo subiu num dia isolado, espere. Oscilação diária é normal, principalmente em datas de muita concorrência, como Black Friday.

Antes de trocar, confira o resto

Nem toda queda é culpa do criativo. Antes de apagar o anúncio, passe por este checklist rápido:

A oferta mudou ou o preço subiu? A página ou o WhatsApp de destino está funcionando bem? Você editou a campanha recentemente e ela voltou para a fase de aprendizado? Entrou concorrente forte ou é uma época de leilão mais caro?

Se tudo isso está em ordem e os sinais de fadiga aparecem, aí sim o criativo é o principal suspeito.

Como trocar sem bagunçar a campanha

Em vez de editar o anúncio que está rodando, o caminho mais seguro costuma ser adicionar um criativo novo no mesmo conjunto e deixar o sistema distribuir. Quando o novo começar a entregar bem, você pausa o cansado.

Trocar só a cor do botão raramente resolve. O público precisa sentir que está vendo algo diferente. Mude pelo menos uma destas coisas:

o gancho (a primeira frase ou os primeiros segundos do vídeo);

o formato (imagem, vídeo, carrossel);

o ângulo da mensagem (dor, desejo, objeção, bastidores);

a pessoa ou o cenário que aparece.

Use a IA para nunca ficar sem criativo novo

O maior motivo para alguém deixar um anúncio cansado no ar é não ter outro pronto. A IA ajuda muito aqui: em poucos minutos você tem variações de ângulo para testar. Um prompt simples para começar:

Sou dono de [tipo de negócio] e vendo [produto/serviço] para [público]. Meu anúncio atual diz: “[cole o texto]”. Ele está cansando o público. Crie 5 novos ângulos de anúncio, cada um com um gancho de uma frase, um texto curto de até 3 linhas e uma ideia de imagem ou vídeo simples de gravar com o celular. Use ângulos diferentes: dor, desejo, objeção, bastidores e pergunta.

Revise tudo antes de usar. A IA não conhece o seu cliente como você, e nada de inventar resultado ou depoimento no anúncio.

Conclusão

Não existe um número mágico de frequência que manda trocar o anúncio. Observe a tendência de frequência, CTR e custo juntos, descarte outras causas e tenha sempre um ou dois criativos novos esperando a vez. Assim a campanha cansa menos e o seu orçamento rende mais.

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