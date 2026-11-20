Frequência e Fadiga de Criativo: Quando Trocar o Anúncio
Todo anúncio tem prazo de validade. Ele começa bem, traz cliques e mensagens, e um dia o custo por resultado começa a subir sem que você tenha mexido em nada. Na maioria das vezes, o problema tem nome: fadiga de criativo.
A boa notícia é que dá para perceber isso cedo, antes de queimar verba. Você só precisa olhar para duas ou três métricas com calma e ter um próximo criativo pronto na gaveta.
O que é frequência
Frequência é a média de vezes que cada pessoa viu o seu anúncio num período. Se ela está em 1,5, cada pessoa alcançada viu o anúncio uma vez e meia, em média. Se está em 6, a mesma pessoa já esbarrou com ele seis vezes.
Ver um anúncio mais de uma vez não é ruim. Muita gente só clica na segunda ou terceira vez, quando já reconhece a marca. O problema começa quando a repetição deixa de lembrar e passa a cansar.
No Gerenciador de Anúncios da Meta, a frequência aparece como uma coluna que você pode adicionar ao relatório. Os nomes e a posição dos menus mudam com frequência, então se não achar de primeira, procure em “Colunas” ou “Personalizar colunas”.
Fadiga de criativo: o anúncio que cansou
Fadiga é quando o público já viu tanto aquele criativo que ele para de chamar atenção. A pessoa rola o feed, reconhece a imagem e passa direto. Para o algoritmo, isso é sinal de que o anúncio ficou menos interessante, e ele passa a cobrar mais caro para entregar.
Ela aparece mais rápido em públicos pequenos (negócio local, remarketing) e em campanhas com verba alta para o tamanho do público. Num público grande e aberto, o mesmo criativo pode durar bem mais.
Sinais de que está na hora de trocar
Nenhum número isolado decide sozinho. O que importa é a combinação e a tendência ao longo dos dias:
- Frequência subindo enquanto o alcance novo fica parado.
- CTR caindo semana após semana, com o mesmo público.
- CPM ou custo por resultado subindo sem você ter mudado orçamento, público ou oferta.
- Comentários repetidos do tipo “de novo esse anúncio” ou gente ocultando a publicação.
Se dois ou três desses sinais aparecem juntos, a chance de ser fadiga é grande. Se só o custo subiu num dia isolado, espere. Oscilação diária é normal, principalmente em datas de muita concorrência, como Black Friday.
Antes de trocar, confira o resto
Nem toda queda é culpa do criativo. Antes de apagar o anúncio, passe por este checklist rápido:
- A oferta mudou ou o preço subiu?
- A página ou o WhatsApp de destino está funcionando bem?
- Você editou a campanha recentemente e ela voltou para a fase de aprendizado?
- Entrou concorrente forte ou é uma época de leilão mais caro?
Se tudo isso está em ordem e os sinais de fadiga aparecem, aí sim o criativo é o principal suspeito.
Como trocar sem bagunçar a campanha
Em vez de editar o anúncio que está rodando, o caminho mais seguro costuma ser adicionar um criativo novo no mesmo conjunto e deixar o sistema distribuir. Quando o novo começar a entregar bem, você pausa o cansado.
Trocar só a cor do botão raramente resolve. O público precisa sentir que está vendo algo diferente. Mude pelo menos uma destas coisas:
- o gancho (a primeira frase ou os primeiros segundos do vídeo);
- o formato (imagem, vídeo, carrossel);
- o ângulo da mensagem (dor, desejo, objeção, bastidores);
- a pessoa ou o cenário que aparece.
Use a IA para nunca ficar sem criativo novo
O maior motivo para alguém deixar um anúncio cansado no ar é não ter outro pronto. A IA ajuda muito aqui: em poucos minutos você tem variações de ângulo para testar. Um prompt simples para começar:
Sou dono de [tipo de negócio] e vendo [produto/serviço] para [público]. Meu anúncio atual diz: “[cole o texto]”. Ele está cansando o público. Crie 5 novos ângulos de anúncio, cada um com um gancho de uma frase, um texto curto de até 3 linhas e uma ideia de imagem ou vídeo simples de gravar com o celular. Use ângulos diferentes: dor, desejo, objeção, bastidores e pergunta.
Revise tudo antes de usar. A IA não conhece o seu cliente como você, e nada de inventar resultado ou depoimento no anúncio.
Conclusão
Não existe um número mágico de frequência que manda trocar o anúncio. Observe a tendência de frequência, CTR e custo juntos, descarte outras causas e tenha sempre um ou dois criativos novos esperando a vez. Assim a campanha cansa menos e o seu orçamento rende mais.
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