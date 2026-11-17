Ferramentas de IA para Criar Landing Pages Rápido

Até pouco tempo atrás, quem queria uma landing page para o primeiro anúncio tinha duas saídas: pagar alguém ou passar dias brigando com um construtor de site. Hoje dá para colocar uma página simples no ar bem mais rápido, com a IA fazendo boa parte do trabalho pesado.

O problema é que surge ferramenta nova toda semana, e o iniciante fica perdido entre dezenas de nomes. Por isso, em vez de uma lista enorme de marcas, prefiro te mostrar os tipos de ferramenta que existem e em que momento cada uma entra.

Os nomes, planos e menus mudam o tempo todo. A lógica de uso muda bem menos.

1. Assistentes de texto: onde a página começa

ChatGPT, Claude, Gemini e outros assistentes de conversa são o ponto de partida. Eles não constroem a página sozinhos (alguns até tentam), mas são ótimos para o que vem antes do visual: a mensagem.

Use o assistente para:

organizar a estrutura da página, bloco por bloco;

escrever títulos e chamadas em várias versões;

transformar a descrição do seu produto em benefícios que o cliente entende;

montar as perguntas frequentes a partir das dúvidas que você já recebe no WhatsApp.

Um prompt simples para começar:

Vou criar uma landing page para [produto ou serviço], que custa [preço] e é para [tipo de cliente]. O visitante vem de um anúncio que promete [promessa do anúncio]. Antes de escrever qualquer coisa, me faça 5 perguntas sobre o meu cliente e a minha oferta. Depois, proponha a estrutura da página em blocos, com um título e um texto curto para cada um.

Deixe a IA te entrevistar primeiro. O texto sai muito menos genérico quando ela sabe com quem está falando.

2. Construtores de site com IA

Aqui entra a parte visual. Boa parte dos construtores conhecidos, como WordPress com Elementor, Wix, Hostinger e similares, já tem algum recurso de IA embutido: você descreve o negócio e ele sugere um layout, cores e textos iniciais.

Isso economiza tempo, mas não confie no primeiro resultado. O que a ferramenta gera é um rascunho. Troque os textos genéricos pelos que você trabalhou no assistente, tire seções que não fazem sentido e deixe a página mais curta do que o modelo sugeriu.

Na hora de escolher, pense em três coisas: se você consegue editar sozinho sem depender de ninguém, se dá para instalar o pixel e as tags de anúncio, e se a página abre rápido no celular. A ferramenta mais bonita não serve de nada se você não consegue mudar um botão sem ajuda.

3. Ferramentas que geram a página a partir de um pedido

Existe uma geração mais nova de ferramentas, como Lovable, Framer e os próprios assistentes com modo de criação de sites, em que você escreve o que quer e recebe uma página pronta, às vezes com código por trás.

Para testar uma ideia rápido, funcionam bem. Para quem nunca mexeu com site, porém, alguns cuidados ajudam:

confira se dá para publicar com o seu domínio;

veja como colocar o pixel da Meta e a tag do Google;

peça ajustes um de cada vez, em frases claras, em vez de reescrever tudo a cada pedido;

guarde a versão que ficou boa antes de pedir mudanças grandes.

4. Imagens e elementos visuais

Geradores de imagem ajudam a criar fundos, ícones e ilustrações para a página. Para mostrar o produto, prefira foto real. O cliente percebe quando a imagem não condiz com o que ele vai receber, e isso derruba a confiança.

Outra regra: nunca use IA para inventar depoimento, foto de cliente ou print de resultado. Além de enganar quem compra, isso pode render reprovação nas plataformas de anúncio.

Como escolher sem travar

Comece pelo que você já tem. Se o seu site é em WordPress, use o construtor que já está lá. Se não tem nada, escolha uma ferramenta só e vá até o fim com ela antes de testar outra.

Escreva a mensagem no assistente de texto. Monte a página no construtor escolhido. Instale o pixel e teste o botão do WhatsApp ou do checkout. Abra no seu celular e no de outra pessoa. Só então ligue o anúncio.

Trocar de ferramenta toda semana parece produtividade, mas atrasa o que importa: colocar a página no ar e ver como as pessoas reagem.

Conclusão

A IA encurtou muito o caminho entre a ideia e a landing page publicada. Use o assistente de texto para acertar a mensagem, o construtor para dar forma e a sua própria revisão para garantir que tudo funciona no celular. Com uma página simples no ar, você já tem onde mandar o clique do seu primeiro anúncio.

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