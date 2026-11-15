Ganchos para Vídeos de Anúncio: Como Criar com IA os 3 Primeiros Segundos

Quem rola o feed do Instagram ou do TikTok decide muito rápido se vai ficar no seu vídeo ou passar para o próximo. Essa decisão acontece no começo, antes de a pessoa ouvir a sua oferta, ver o seu produto ou entender quem você é.

Esse começo é o gancho. Se ele falha, o resto do vídeo pode ser ótimo e ninguém vai ver. Se ele funciona, você ganha alguns segundos de atenção para contar o que importa.

A boa notícia para quem está começando: a IA ajuda muito nessa parte. Ela não grava o vídeo por você, mas gera dezenas de versões de abertura em poucos minutos, coisa que levaria uma tarde inteira de cabeça quente.

O que é um gancho, na prática

Gancho é a primeira frase, imagem ou movimento do vídeo. Ele tem uma única função: fazer a pessoa parar de rolar. Não precisa vender, não precisa explicar. Só precisa dar um motivo para continuar assistindo.

Ele pode estar em três lugares ao mesmo tempo:

O que se fala: a primeira frase dita na câmera.

a primeira frase dita na câmera. O que se lê: o texto na tela, que importa muito porque boa parte das pessoas assiste sem som.

o texto na tela, que importa muito porque boa parte das pessoas assiste sem som. O que se vê: um gesto, um objeto, uma cena inesperada logo no primeiro quadro.

Os melhores ganchos costumam combinar pelo menos dois desses elementos. Uma frase forte com um texto na tela que reforça a mesma ideia já resolve a maioria dos casos.

Tipos de gancho que funcionam bem para iniciantes

Você não precisa inventar a roda. Alguns formatos aparecem o tempo todo em anúncios que seguram a atenção:

A pergunta que dói: “Você também gasta com anúncio e só recebe curtida?” O erro comum: “O maior erro de quem vende no WhatsApp é responder assim.” A promessa específica: “Como montar sua primeira campanha em uma tarde.” A quebra de expectativa: “Pare de postar todo dia. Sério.” O resultado na tela: mostrar logo de cara o antes e depois, o produto pronto, a tela do sistema funcionando.

Repare que nenhum deles começa com “Olá, tudo bem? Meu nome é…”. A apresentação pode vir depois, se vier.

Como usar a IA para gerar ganchos

O segredo está no contexto que você entrega. Quanto mais a IA souber sobre o seu público e a sua oferta, menos genérico fica o resultado. Um prompt que funciona bem:

Você é um roteirista de anúncios em vídeo para Instagram e TikTok. Meu negócio é [descreva]. Meu cliente ideal é [quem é, o que ele quer, o que o incomoda]. A oferta do anúncio é [qual]. Crie 15 ganchos para os 3 primeiros segundos do vídeo, divididos em: perguntas, erros comuns, promessas específicas e quebras de expectativa. Cada gancho deve ter no máximo 12 palavras e vir com uma sugestão de texto na tela e de imagem para o primeiro quadro.

Depois que ela responder, peça para refinar:

Agora escolha os 5 ganchos mais fortes para quem nunca ouviu falar da minha marca e explique por que cada um prenderia a atenção. Reescreva os mais fracos usando palavras que o meu cliente usaria numa conversa de WhatsApp.

Esse segundo passo faz muita diferença. A primeira resposta da IA costuma vir com cara de propaganda. Pedir a linguagem do cliente aproxima o texto de como as pessoas falam de verdade.

Cuidados para não cair em armadilha

Gancho que promete o que o vídeo não entrega: a pessoa se sente enganada e sai.

a pessoa se sente enganada e sai. Exagero de resultado: nada de “fique rico em 7 dias”. Pega mal para a marca e esbarra nas políticas de anúncio.

nada de “fique rico em 7 dias”. Pega mal para a marca e esbarra nas políticas de anúncio. Copiar gancho de concorrente palavra por palavra: use como referência de formato, nunca como texto pronto.

use como referência de formato, nunca como texto pronto. Abrir devagar: logo, vinheta e música de introdução gastam justamente os segundos mais valiosos.

Teste os ganchos, não o vídeo inteiro

Um truque simples: grave o corpo do vídeo uma vez e troque só a abertura. Com três ou quatro ganchos diferentes em cima do mesmo conteúdo, você descobre qual começo segura mais as pessoas.

No Gerenciador de Anúncios da Meta, olhe as métricas de reprodução de vídeo, como as visualizações dos primeiros segundos e a retenção ao longo do vídeo. Os nomes e menus dessas métricas mudam com frequência, mas a lógica é a mesma: se muita gente sai logo no começo, o problema está no gancho. Se fica no começo e sai no meio, o problema está no resto.

Leve o resultado de volta para a IA. Conte qual gancho segurou mais e peça novas variações parecidas com ele.

Conclusão

Os primeiros segundos decidem se o seu anúncio vai ser visto ou ignorado. Use a IA para gerar muitas opções, escolha as que soam como o seu cliente fala, grave aberturas diferentes para o mesmo vídeo e deixe os números mostrarem qual delas merece o seu orçamento.

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