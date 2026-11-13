Como Editar um Vídeo com IA: o Passo a Passo do Vídeo que o Claude Fable 5.2 Montou

O vídeo aí de cima tem 50 segundos e eu não abri nenhum editor para fazer. Não cortei clipe, não arrastei nada numa timeline, não fui para estúdio. Mandei uma foto, um áudio de menos de um minuto gravado no celular e fui conversando com o Claude Fable 5.2 até ficar pronto.

Comecei às 7h30 de uma sexta. Antes das 9h o vídeo estava finalizado, na horizontal e no formato Reels.

Vou contar como foi, na ordem, incluindo o que deu errado. Dá para repetir no seu negócio.

O que você precisa ter em mãos

Uma foto sua de frente, com boa luz, olhando para a câmera.

Um áudio de 40 segundos a 1 minuto com a sua voz, gravado em lugar silencioso.

Um assistente de IA que escreve e executa código. Eu usei o Claude Fable 5.2.

Uma plataforma de geração de voz e vídeo por IA. Usei o Higgsfield, que junta clonagem de voz, modelos de avatar e geração de trilha num lugar só.

Nomes de planos e de menus mudam o tempo todo nessas ferramentas. O que vale guardar é o caminho.

1. Comece por uma referência, não por uma ideia vaga

Eu não pedi “um vídeo sobre IA”. Colei o link de um vídeo do YouTube de que gostei e escrevi isto:

Me conduza para fazer um vídeo similar ao do link acima, com sua capacidade e ferramentas externas necessárias.

A IA leu a página do vídeo, desmontou o formato (avatar, narração, animações, trilha) e me devolveu um plano dizendo o que ela faria sozinha e o que dependia de outra ferramenta. Antes de produzir, me fez quatro perguntas: tema, duração, quem aparece na tela e de quem é a voz.

Escolhi um piloto de um minuto. Recomendo. Errar num vídeo curto custa pouco.

2. Aprove o roteiro antes de gerar qualquer coisa

O roteiro veio em seis cenas, cada uma com a fala e com o que aparece na tela. Tudo que vem depois (voz, avatar, animação) é gerado em cima desse texto, então mexer nele no fim sai caro.

Leia em voz alta. Frase que você não falaria, corte.

3. Clone a sua voz com um áudio limpo

Gravei menos de um minuto no celular, lendo um texto qualquer. O clone ficou parecido comigo de primeira, só que copiou junto o eco da minha sala. O modelo imita a gravação inteira, ambiente incluso.

Regravei longe do eco e resolveu. Se for fazer, grave dentro do carro com os vidros fechados ou de frente para um armário cheio de roupa. Funciona melhor que muito estúdio improvisado.

Outro ajuste: a narração gerada saiu uns 20% mais lenta do que eu falo de verdade. Pedi para acelerar e ficou natural.

4. Para a IA, vídeo é texto

Esta é a parte que mais surpreende quem nunca viu. As animações do vídeo (o código sendo digitado, as camadas, os números) não saíram de um programa de edição. A IA escreveu um programa em Python que desenha cada quadro, um por um, e depois junta tudo num arquivo de vídeo.

Um trecho do código que gerou o vídeo. Eu não escrevi nenhuma linha.

Foram 537 linhas de código para 1.499 quadros. Não escrevi nem li nenhuma delas. O que eu fiz foi assistir e dizer o que mudar: “tira a palavra piloto”, “troca o título”. Ela altera o código e renderiza de novo em segundos.

Antes de renderizar o vídeo inteiro, ela desenha alguns quadros soltos e confere. Foi assim que pegou texto sobreposto antes de eu ver.

Quadros de teste da primeira versão. No último dá para ver dois textos um em cima do outro, corrigidos antes do render.

5. No avatar, teste dois modelos

A foto virou um avatar falando. Testamos dois modelos com a mesma fala.

Em cima, o modelo que gesticula. Embaixo, o que preserva o áudio.

O primeiro gesticula mais e parece mais vivo. Só que ele refaz a fala por conta própria em vez de usar o áudio como está, e numa das cenas trocou “gargalo” por “gargato”. Não tinha como corrigir a pronúncia nele. O segundo é mais contido, mas mantém o áudio original sem mexer. O vídeo final usa um modelo na abertura e o outro no fechamento.

Uma dica sobre a foto: fundo limpo. A minha tinha um letreiro aceso atrás, e a IA removeu antes de gerar o avatar.

6. Trilha e mixagem

A primeira trilha foi feita por código e ficou morna. Pedi uma mais estimulante e ela gerou outra, eletrônica, numa ferramenta de música por IA.

A mixagem é automática: quando a voz entra, a música abaixa. No vídeo isso aparece na cena das camadas.

7. Revise você mesmo, principalmente o som

Aqui tem um limite que pouca gente comenta. A IA enxerga os quadros do vídeo, mas não ouve o áudio. Ela mesma me avisou disso várias vezes e pediu que eu conferisse a voz e a trilha.

Fui eu que ouvi um ruído estranho nos segundos 29, 35 e 36. Avisei, e ela achou a causa medindo o arquivo: estalos curtos que a voz sintética deixava no fim de duas falas.

O fim da narração de uma cena. As faixas vermelhas são os estalos, encontrados pela forma da onda.

Também fui eu que percebi o “gargato” e um “e” repetido na abertura. Cada correção levou poucos minutos. O trabalho de quem pede é esse: assistir com atenção e apontar.

8. Peça os formatos de uma vez

Com o vídeo aprovado, pedi a versão vertical para Reels e Shorts. Não é o horizontal encolhido. O layout foi refeito, com o avatar em tela cheia e as legendas fora da área que o Instagram cobre com botões. Como o vídeo é código, mudar o formato é mudar alguns números.

A mesma cena nas duas versões.

Quanto custou

Em tempo, menos de uma hora e meia, contando as correções e a versão vertical.

Em dinheiro, gastei 264 créditos de um plano de mil na plataforma de voz e vídeo. Quase tudo foi nos clipes de avatar; a narração e a trilha custaram uma fração disso.

Se eu fosse cortar custo, tiraria o avatar e deixaria só narração com animação. Fica bem mais barato e continua bom.

O que eu faria diferente

Gravaria o áudio de referência num lugar sem eco logo de cara.

Começaria pelo modelo de avatar que preserva o áudio, e só testaria o outro se sobrasse crédito.

Ouviria cada fala isolada antes de montar o vídeo. É mais rápido achar um estalo num áudio de 8 segundos do que no vídeo pronto.

Conclusão

Editar deixou de ser o gargalo. O que sobra para você é saber o que pedir, ter uma referência clara e revisar com olho e ouvido de dono. O resto a máquina faz enquanto você toma um café.

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