Biblioteca de Anúncios da Meta: Como Pesquisar Concorrentes com Ética

Antes de gastar o primeiro real em anúncio, dá para ver o que as outras empresas do seu nicho estão rodando agora no Facebook e no Instagram. De graça, sem conta de anúncios e sem nenhuma ferramenta paga. Isso existe e se chama Biblioteca de Anúncios da Meta.

Ela foi criada para dar transparência: qualquer pessoa pode consultar os anúncios ativos de qualquer página. Para quem está começando no tráfego pago, é a melhor sala de aula que existe. Só que tem um jeito certo de usar. Olhar para aprender é uma coisa. Copiar o anúncio dos outros é outra bem diferente.

O que é a Biblioteca de Anúncios

É uma página pública da Meta onde aparecem os anúncios que estão no ar nas plataformas dela: Facebook, Instagram, Messenger e Audience Network. Você pesquisa pelo nome de uma página ou por uma palavra-chave e vê os criativos, os textos e há quanto tempo cada anúncio está rodando.

Você não vê quanto a empresa gastou nem quais resultados teve (com exceção de anúncios políticos e sociais, que têm regras próprias). Isso é importante para não tirar conclusões erradas, como vou explicar mais abaixo.

Como pesquisar, passo a passo

Procure no Google por “Biblioteca de Anúncios da Meta” e abra o site oficial da Meta. Escolha o país (Brasil) e a categoria “Todos os anúncios”. Digite o nome de um concorrente ou um termo do seu nicho, como “curso de confeitaria” ou “clínica odontológica”. Use os filtros para ver só anúncios ativos, por plataforma ou por tipo de mídia. Clique em “Ver detalhes do anúncio” para abrir o texto completo e as variações.

A Meta muda o visual e o nome dos menus com frequência. Se algum botão estiver diferente, procure pela mesma função com outro nome.

O que observar (e o que não dá para concluir)

Anúncio rodando há bastante tempo costuma ser sinal de que está trazendo algum retorno, porque quase ninguém paga meses por algo que não funciona. Mas é só um indício. A empresa pode ter esquecido a campanha ligada, ou o anúncio pode servir para outro objetivo.

Na hora de analisar, preste atenção em:

Ângulos: qual dor ou desejo o anúncio toca primeiro.

qual dor ou desejo o anúncio toca primeiro. Formatos: vídeo, carrossel, imagem única, vídeo com gente falando para a câmera.

vídeo, carrossel, imagem única, vídeo com gente falando para a câmera. Ofertas: cupom, aula grátis, orçamento pelo WhatsApp, frete grátis.

cupom, aula grátis, orçamento pelo WhatsApp, frete grátis. Chamada para ação: o anúncio leva para site, WhatsApp ou formulário?

o anúncio leva para site, WhatsApp ou formulário? Repetição: quando a mesma ideia aparece em várias versões, a empresa provavelmente está testando aquilo.

Olhe cinco ou seis concorrentes, não um só. O padrão que se repete entre vários é o que interessa.

Onde fica a linha da ética

Aqui muita gente escorrega. Pesquisar é saudável. Pegar o vídeo de outra empresa, trocar o logo e subir como se fosse seu é plágio, pode ferir direito autoral e ainda faz seu anúncio parecer genérico.

Algumas regras simples que eu sigo:

Inspire-se na estrutura, nunca no texto ou na imagem.

Não use a marca, o nome ou a foto do concorrente nos seus anúncios.

Não prometa o que você não entrega só porque o outro promete.

Se achar um anúncio enganoso, denuncie pela própria plataforma em vez de imitar.

Use a IA para transformar pesquisa em ideias próprias

Depois de anotar o que viu, a IA ajuda a sair da cópia e chegar numa versão sua. Um prompt que funciona bem:

Analisei anúncios de concorrentes no meu nicho de [nicho]. Os ângulos que mais se repetem são: [liste]. Os formatos são: [liste]. Meu diferencial é [diferencial] e meu cliente ideal é [descreva]. Sugira 5 ângulos de anúncio que ninguém está explorando, com um gancho de até 10 palavras para cada um. Não reaproveite frases dos concorrentes.

Escolha dois ou três ganchos, grave com a sua cara e o seu jeito de falar, e coloque para testar com orçamento pequeno.

Conclusão

A Biblioteca de Anúncios mostra o que o mercado está tentando agora. Use isso para entender seu nicho e fugir do óbvio, e deixe o anúncio do concorrente onde ele está. O cliente compra de quem parece ter algo próprio para dizer.

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