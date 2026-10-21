Gerenciador de Anúncios do Meta: Como Criar Sua Conta e a Primeira Campanha Passo a Passo

Quase todo mundo que começa no tráfego pago trava no mesmo lugar: o Gerenciador de Anúncios. É muito botão, muita opção, e fica aquela sensação de que um clique errado vai queimar o seu dinheiro.

Para a primeira campanha, você usa uma parte pequena dessa ferramenta. O resto pode esperar.

Abaixo está o caminho que eu indico para quem está começando do zero, na ordem certa. Uma observação: a Meta muda nomes de menus com frequência. Se algum botão estiver diferente aí na sua tela, procure pela função, e não pela palavra exata.

Antes de tudo: perfil, página e portfólio empresarial

Para anunciar, você precisa de três coisas organizadas:

Um perfil pessoal real no Facebook. É ele que administra tudo. Perfil falso ou recém-criado só para anunciar costuma dar dor de cabeça.

É ele que administra tudo. Perfil falso ou recém-criado só para anunciar costuma dar dor de cabeça. Uma página do Facebook e um Instagram profissional do seu negócio, conectados entre si.

do seu negócio, conectados entre si. Um portfólio empresarial (o antigo Business Manager), criado em business.facebook.com. É dentro dele que você cria a conta de anúncios.

Na hora de criar a conta de anúncios, preste atenção no fuso horário e na moeda. Escolha com calma, porque trocar isso depois na mesma conta não é simples.

Pagamento e segurança

Com a conta criada, vá até as configurações de pagamento e cadastre a forma que você vai usar. As opções disponíveis variam, mas normalmente aparecem cartão e alternativas como Pix ou boleto.

Aproveite e ative a autenticação de dois fatores no seu perfil. Ela protege a conta contra acessos indevidos, e a Meta costuma pedir isso para liberar alguns recursos. Melhor resolver agora do que no meio da campanha.

Entendendo a estrutura: campanha, conjunto e anúncio

Todo anúncio no Meta funciona em três níveis. Entender isso já tira metade da confusão:

Campanha: onde você escolhe o objetivo. O que você quer que aconteça? Conjunto de anúncios: onde ficam orçamento, público, localização e posicionamentos. Anúncio: o que a pessoa vê. Imagem ou vídeo, texto e botão.

No objetivo, seja honesto com o que você quer. Se a ideia é receber conversas no WhatsApp, escolha a opção ligada a engajamento ou mensagens. Se você já tem um site com o pixel funcionando e quer vender, vá de vendas. O erro clássico é escolher reconhecimento ou alcance esperando que isso vire venda.

Configurando o conjunto de anúncios

Aqui entram as decisões de dinheiro e público. Para a primeira campanha, eu sigo uma linha simples:

Orçamento diário que você consiga manter por pelo menos uma semana sem passar aperto.

que você consiga manter por pelo menos uma semana sem passar aperto. Localização coerente com onde você atende. Negócio local? Defina a cidade ou um raio em volta do endereço.

coerente com onde você atende. Negócio local? Defina a cidade ou um raio em volta do endereço. Público mais aberto. A entrega da Meta usa muita automação hoje. Em vez de empilhar dez interesses, comece com idade e região e deixe o sistema trabalhar.

A entrega da Meta usa muita automação hoje. Em vez de empilhar dez interesses, comece com idade e região e deixe o sistema trabalhar. Posicionamentos automáticos, a menos que você tenha um motivo claro para restringir.

Criando o anúncio com ajuda da IA

Escolha um formato: uma imagem ou um vídeo vertical curto. Depois preencha o texto principal, o título e o botão de chamada.

A IA ajuda muito nessa parte, principalmente para sair da página em branco. Um prompt que funciona bem para começar:

Sou dono de [tipo de negócio] em [cidade]. Meu cliente ideal é [descrição]. Escreva 3 versões de texto para um anúncio no Instagram que leve a pessoa a me chamar no WhatsApp. Use linguagem simples, até 3 frases, e termine com um convite direto para conversar.

Leia o que a IA entregar e ajuste para o seu jeito de falar. Ela erra informação, exagera promessa e às vezes soa genérica. O texto final é responsabilidade sua, e as políticas de anúncio também.

Depois de publicar: o que observar

Ao publicar, o anúncio passa por uma revisão da Meta, que pode levar de minutos a algumas horas. Depois disso, ele começa a rodar.

Nos primeiros dias, resista à vontade de mexer em tudo. Cada alteração grande faz o sistema reaprender. Acompanhe três coisas: o custo por resultado, a taxa de cliques e, no caso de WhatsApp, se as conversas que chegam são de gente realmente interessada. Esse último ponto o Gerenciador não mostra, quem vê é você.

Conclusão

A primeira campanha serve para tirar o medo da ferramenta e começar a gerar dados reais sobre o seu negócio. Com a conta bem configurada, um objetivo claro e um anúncio honesto, você já está à frente de muita gente que fica meses só assistindo vídeo sobre o assunto.

Sua primeira campanha não precisa ser perfeita

Ela precisa estar no ar, bem configurada e com tempo para mostrar dados. O ajuste fino vem depois.

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