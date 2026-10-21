Gerenciador de Anúncios do Meta: Como Criar Sua Conta e a Primeira Campanha Passo a Passo
Quase todo mundo que começa no tráfego pago trava no mesmo lugar: o Gerenciador de Anúncios. É muito botão, muita opção, e fica aquela sensação de que um clique errado vai queimar o seu dinheiro.
Para a primeira campanha, você usa uma parte pequena dessa ferramenta. O resto pode esperar.
Abaixo está o caminho que eu indico para quem está começando do zero, na ordem certa. Uma observação: a Meta muda nomes de menus com frequência. Se algum botão estiver diferente aí na sua tela, procure pela função, e não pela palavra exata.
Antes de tudo: perfil, página e portfólio empresarial
Para anunciar, você precisa de três coisas organizadas:
- Um perfil pessoal real no Facebook. É ele que administra tudo. Perfil falso ou recém-criado só para anunciar costuma dar dor de cabeça.
- Uma página do Facebook e um Instagram profissional do seu negócio, conectados entre si.
- Um portfólio empresarial (o antigo Business Manager), criado em business.facebook.com. É dentro dele que você cria a conta de anúncios.
Na hora de criar a conta de anúncios, preste atenção no fuso horário e na moeda. Escolha com calma, porque trocar isso depois na mesma conta não é simples.
Pagamento e segurança
Com a conta criada, vá até as configurações de pagamento e cadastre a forma que você vai usar. As opções disponíveis variam, mas normalmente aparecem cartão e alternativas como Pix ou boleto.
Aproveite e ative a autenticação de dois fatores no seu perfil. Ela protege a conta contra acessos indevidos, e a Meta costuma pedir isso para liberar alguns recursos. Melhor resolver agora do que no meio da campanha.
Entendendo a estrutura: campanha, conjunto e anúncio
Todo anúncio no Meta funciona em três níveis. Entender isso já tira metade da confusão:
- Campanha: onde você escolhe o objetivo. O que você quer que aconteça?
- Conjunto de anúncios: onde ficam orçamento, público, localização e posicionamentos.
- Anúncio: o que a pessoa vê. Imagem ou vídeo, texto e botão.
No objetivo, seja honesto com o que você quer. Se a ideia é receber conversas no WhatsApp, escolha a opção ligada a engajamento ou mensagens. Se você já tem um site com o pixel funcionando e quer vender, vá de vendas. O erro clássico é escolher reconhecimento ou alcance esperando que isso vire venda.
Configurando o conjunto de anúncios
Aqui entram as decisões de dinheiro e público. Para a primeira campanha, eu sigo uma linha simples:
- Orçamento diário que você consiga manter por pelo menos uma semana sem passar aperto.
- Localização coerente com onde você atende. Negócio local? Defina a cidade ou um raio em volta do endereço.
- Público mais aberto. A entrega da Meta usa muita automação hoje. Em vez de empilhar dez interesses, comece com idade e região e deixe o sistema trabalhar.
- Posicionamentos automáticos, a menos que você tenha um motivo claro para restringir.
Criando o anúncio com ajuda da IA
Escolha um formato: uma imagem ou um vídeo vertical curto. Depois preencha o texto principal, o título e o botão de chamada.
A IA ajuda muito nessa parte, principalmente para sair da página em branco. Um prompt que funciona bem para começar:
Sou dono de [tipo de negócio] em [cidade]. Meu cliente ideal é [descrição]. Escreva 3 versões de texto para um anúncio no Instagram que leve a pessoa a me chamar no WhatsApp. Use linguagem simples, até 3 frases, e termine com um convite direto para conversar.
Leia o que a IA entregar e ajuste para o seu jeito de falar. Ela erra informação, exagera promessa e às vezes soa genérica. O texto final é responsabilidade sua, e as políticas de anúncio também.
Depois de publicar: o que observar
Ao publicar, o anúncio passa por uma revisão da Meta, que pode levar de minutos a algumas horas. Depois disso, ele começa a rodar.
Nos primeiros dias, resista à vontade de mexer em tudo. Cada alteração grande faz o sistema reaprender. Acompanhe três coisas: o custo por resultado, a taxa de cliques e, no caso de WhatsApp, se as conversas que chegam são de gente realmente interessada. Esse último ponto o Gerenciador não mostra, quem vê é você.
Conclusão
A primeira campanha serve para tirar o medo da ferramenta e começar a gerar dados reais sobre o seu negócio. Com a conta bem configurada, um objetivo claro e um anúncio honesto, você já está à frente de muita gente que fica meses só assistindo vídeo sobre o assunto.
Sua primeira campanha não precisa ser perfeita
Ela precisa estar no ar, bem configurada e com tempo para mostrar dados. O ajuste fino vem depois.
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