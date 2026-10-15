Do Primeiro Anúncio à Primeira Venda: Um Roteiro de 30 Dias para Iniciantes
Informação sobre tráfego pago tem de sobra. O que falta para quem está começando é sequência: o que fazer primeiro, o que fazer depois.
Este é o roteiro que eu daria para alguém que vai anunciar pela primeira vez.
Semana 1: oferta e base
- Defina uma oferta. Um produto ou serviço, um preço, uma promessa clara.
- Calcule seu custo máximo por venda (ou por lead).
- Monte o destino: página simples ou WhatsApp com mensagem pronta.
- Crie a conta de anúncios, o Pixel e, se a sua plataforma de vendas permitir, a API de Conversões.
Use a IA para escrever a primeira versão da página e revisar a oferta:
Leia esta oferta como um cliente desconfiado. O que não está claro? Que objeção não foi respondida?
Semana 2: criativos
- Peça ao ChatGPT 20 ganchos e escolha os 5 melhores.
- Grave 3 vídeos curtos no celular.
- Crie 3 imagens com ferramentas de IA.
- Escreva 5 textos principais com ângulos diferentes.
No fim da semana você deve ter pelo menos 6 criativos prontos. Teste eventos do Pixel antes de seguir.
Semana 3: primeira campanha
- Uma campanha, objetivo de vendas ou leads.
- Público aberto (Advantage+), posicionamentos automáticos.
- Orçamento diário que você aguente por 7 dias sem sofrer.
- Publique e não mexa por sete dias.
Nesse período, acompanhe CTR, custo por resultado e o que as pessoas comentam nos anúncios. Comentário é pesquisa de mercado de graça.
Semana 4: otimização
- Pause os criativos com pior custo por resultado.
- Peça para a IA criar variações dos que foram melhor (mesmo ângulo, novo gancho).
- Se o CTR está bom e ninguém compra, revise página e oferta.
- Se a primeira venda veio, anote tudo: criativo, público, horário, mensagem.
E se a venda não vier em 30 dias?
Acontece. E não significa que tráfego “não funciona para você”.
Volte na ordem: o anúncio chama atenção (CTR)? A página converte o clique em interesse? A oferta faz sentido pelo preço? Quase sempre um desses três está travando.
Conclusão
Trinta dias é tempo suficiente para sair do zero e ter dados reais na mão. Com uma oferta clara, rastreamento certo e criativos produzidos com ajuda da IA, a primeira venda deixa de ser sorte.
O primeiro mês é de aprendizado. O segundo é de escala.
Siga a sequência, anote os resultados e não pule etapas. O que você aprende no primeiro mês acelera todos os outros.
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