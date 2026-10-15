Do Primeiro Anúncio à Primeira Venda: Um Roteiro de 30 Dias para Iniciantes

Informação sobre tráfego pago tem de sobra. O que falta para quem está começando é sequência: o que fazer primeiro, o que fazer depois.

Este é o roteiro que eu daria para alguém que vai anunciar pela primeira vez.

Semana 1: oferta e base

Defina uma oferta. Um produto ou serviço, um preço, uma promessa clara.

oferta. Um produto ou serviço, um preço, uma promessa clara. Calcule seu custo máximo por venda (ou por lead).

Monte o destino: página simples ou WhatsApp com mensagem pronta.

Crie a conta de anúncios, o Pixel e, se a sua plataforma de vendas permitir, a API de Conversões.

Use a IA para escrever a primeira versão da página e revisar a oferta:

Leia esta oferta como um cliente desconfiado. O que não está claro? Que objeção não foi respondida?

Semana 2: criativos

Peça ao ChatGPT 20 ganchos e escolha os 5 melhores.

Grave 3 vídeos curtos no celular.

Crie 3 imagens com ferramentas de IA.

Escreva 5 textos principais com ângulos diferentes.

No fim da semana você deve ter pelo menos 6 criativos prontos. Teste eventos do Pixel antes de seguir.

Semana 3: primeira campanha

Uma campanha, objetivo de vendas ou leads.

Público aberto (Advantage+), posicionamentos automáticos.

Orçamento diário que você aguente por 7 dias sem sofrer.

Publique e não mexa por sete dias.

Nesse período, acompanhe CTR, custo por resultado e o que as pessoas comentam nos anúncios. Comentário é pesquisa de mercado de graça.

Semana 4: otimização

Pause os criativos com pior custo por resultado.

Peça para a IA criar variações dos que foram melhor (mesmo ângulo, novo gancho).

Se o CTR está bom e ninguém compra, revise página e oferta.

Se a primeira venda veio, anote tudo: criativo, público, horário, mensagem.

E se a venda não vier em 30 dias?

Acontece. E não significa que tráfego “não funciona para você”.

Volte na ordem: o anúncio chama atenção (CTR)? A página converte o clique em interesse? A oferta faz sentido pelo preço? Quase sempre um desses três está travando.

Conclusão

Trinta dias é tempo suficiente para sair do zero e ter dados reais na mão. Com uma oferta clara, rastreamento certo e criativos produzidos com ajuda da IA, a primeira venda deixa de ser sorte.

O primeiro mês é de aprendizado. O segundo é de escala.

Siga a sequência, anote os resultados e não pule etapas. O que você aprende no primeiro mês acelera todos os outros.

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