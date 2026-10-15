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Do Primeiro Anúncio à Primeira Venda: Um Roteiro de 30 Dias para Iniciantes

Do Primeiro Anúncio à Primeira Venda: Um Roteiro de 30 Dias para Iniciantes

Do Primeiro Anúncio à Primeira Venda: Um Roteiro de 30 Dias para Iniciantes

Informação sobre tráfego pago tem de sobra. O que falta para quem está começando é sequência: o que fazer primeiro, o que fazer depois.

Este é o roteiro que eu daria para alguém que vai anunciar pela primeira vez.

Semana 1: oferta e base

  • Defina uma oferta. Um produto ou serviço, um preço, uma promessa clara.
  • Calcule seu custo máximo por venda (ou por lead).
  • Monte o destino: página simples ou WhatsApp com mensagem pronta.
  • Crie a conta de anúncios, o Pixel e, se a sua plataforma de vendas permitir, a API de Conversões.

Use a IA para escrever a primeira versão da página e revisar a oferta:

Leia esta oferta como um cliente desconfiado. O que não está claro? Que objeção não foi respondida?

Semana 2: criativos

  • Peça ao ChatGPT 20 ganchos e escolha os 5 melhores.
  • Grave 3 vídeos curtos no celular.
  • Crie 3 imagens com ferramentas de IA.
  • Escreva 5 textos principais com ângulos diferentes.

No fim da semana você deve ter pelo menos 6 criativos prontos. Teste eventos do Pixel antes de seguir.

Semana 3: primeira campanha

  • Uma campanha, objetivo de vendas ou leads.
  • Público aberto (Advantage+), posicionamentos automáticos.
  • Orçamento diário que você aguente por 7 dias sem sofrer.
  • Publique e não mexa por sete dias.

Nesse período, acompanhe CTR, custo por resultado e o que as pessoas comentam nos anúncios. Comentário é pesquisa de mercado de graça.

Semana 4: otimização

  • Pause os criativos com pior custo por resultado.
  • Peça para a IA criar variações dos que foram melhor (mesmo ângulo, novo gancho).
  • Se o CTR está bom e ninguém compra, revise página e oferta.
  • Se a primeira venda veio, anote tudo: criativo, público, horário, mensagem.

E se a venda não vier em 30 dias?

Acontece. E não significa que tráfego “não funciona para você”.

Volte na ordem: o anúncio chama atenção (CTR)? A página converte o clique em interesse? A oferta faz sentido pelo preço? Quase sempre um desses três está travando.

Conclusão

Trinta dias é tempo suficiente para sair do zero e ter dados reais na mão. Com uma oferta clara, rastreamento certo e criativos produzidos com ajuda da IA, a primeira venda deixa de ser sorte.

O primeiro mês é de aprendizado. O segundo é de escala.

Siga a sequência, anote os resultados e não pule etapas. O que você aprende no primeiro mês acelera todos os outros.

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Autor

Jessé Rodrigues

Jessé Rodrigues

Fundador da Escola do Marketing Digital, onde já treinou mais de 120.000 alunos desde 2010. No mercado digital desde 2001, é professor de MBA em Marketing Digital na ESPM, PUCRS e outras instituições, e usa no dia a dia as ferramentas de tráfego pago e Inteligência Artificial que ensina.

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